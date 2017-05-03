لن تكتمل أفراحنا إلا بوجود جماهيرنا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

دعا ياسر القحطاني قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال جماهير فريقه لحضور لقاء التتويج المنتظر مساء غد الخميس أمام النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال: "لن تكتمل فرحتنا بالتتويج والاحتفال باللقب إلا مع جماهير الهلال التي أتمنى أن تملأ مدرجات الملعب من أجل أن يكون كرنفالاً احتفالياً وخير ختام لمنافسات الدوري".

وأضاف: "أعتقد أن الهلال قدم موسماً مميزاً جداً تكلل ولله الحمد بتحقيق لقب الدوري بعد جهد وعمل بداية الموسم من قبل الجميع، ليتحقق هذا الإنجاز ثم العمل التكاملي من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وجماهير الهلال المخلصة والغالية".

ورفض القحطاني تقسيم جماهير الهلال حسب المناطق، مؤكداً أن جمهور الهلال واحد ويقف ويساند الفريق في كل مكان، والبعض يحضر من خارج منطقته إلى منطقة أخرى لدعم الفريق.

وكان القحطاني قد دشن حسابه الرسمي عبر برنامج "سناب شات:y20.snap " أول من أمس الإثنين، قبل أن يتواصل مع جماهير الهلال بشكل مباشر عن طريق اللايف عبر برنامج الانستغرام والذي تفاعل من خلاله مع الجماهير والرد على استفساراتهم وأهداهم عشرة قمصان بتوقيعه للفريق الأول بنادي الهلال، إذ تحدث خلاله حول العديد من المواضيع المتنوعة التي لا تتعلق بالهلال فقط منها ضرورة الابتعاد عن التعصب الرياضي، وتشجيع الطلاب على الحرص على الاختبارات الدراسية المقبلة.

ويهدف القحطاني من تفعيل وجوده في وسائل التواصل الاجتماعي إلى القرب من الجمهور وبث الرسائل السامية للرياضة، ويعد اللاعب السعودي الأول متابعة في برامج التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، يوتيوب، سناب شات" إذ يتجاوز عدد متابعيه فيها ستة ملايين متابع.