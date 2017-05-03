الأهم تحقق.. ولن نعطي المباراة أكبر من حجمها

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 03 May 2017 - 00:00 am

قدم موسى الموسى عضو الشرف في نادي الهلال التهنئة لجميع الهلاليين بحصول فريقهم الأول لكرة القدم على بطولة الدوري هذا الموسم، مبيناً أن ما تحقق فخر اعتادوا عليه مع هذا النادي، مقدماً شكره للأمير نواف بن سعد رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة على ما يقدمونه من عمل متقن خلال إدارتهم للنادي.

وقال الموسى خلال حديثه لـ"الرياضية": "المواسم الخمسة الماضية التي غاب عنها الفريق عن بطولة الدوري تعتبر طويلة، فنحن لم نعتد على هذا الغياب ولم نتعوده بل الجميع يستغرب هذا الغياب الطويل.

وأضاف: "الأزرق اعتاد على البطولات وما يحتاج إليه الفريق في المرحلة المقبلة التركيز على بطولة كأس الملك والبطولة الآسيوية التي قطعنا في منافساتها شوطاً كبيراً لتحقيقها بإذن الله، مشدداً على أن بناء فريق قوي للمستقبل جدير بتحقيق مزيد من البطولات لاستكمال مسيرة الهلال في حصد البطولات.

وقال: "من يعمل في الهلال سيكون تحت الضغط بما أن جماهيره اعتادت على البطولات، وهذا أمر طبيعي.

وعن مباراة الهلال والنصر المقبلة ذكر أن الأهم أن الفريق حقق بطولة الدوري والهلال تمرس على منصات التتويج، والمباراة لا تعطى أكبر من حجمها، مبيناً أن اللاعبين يعرفون ويقدرون حجم المسؤولية المنوطة بهم.