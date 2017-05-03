الصربي ماجيتش يقود الديربي للمرة الثانية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 13:49 pm

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد مباراة فريقي الهلال والنصر يوم غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي، والتي ستشهد تتويج فريق الهلال ببطولة الدوري السعودي، إلى طاقم تحكيم صربي، بقيادة ميلوراد ماجيتش حكم ساحة، وميلوفان ريزتيش مساعد أول، وداليبور دورديفيتش مساعد ثاني، فيما سيكون الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان حكماً رابعاً.

يشار إلى أن الصربي ميلوراد ماجيتش كان قد حكم لقاء الدور الأول بين الهلال والنصر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.