المنتخبات السعودية تواصل استعداداتها لدورة التضامن الإسلامية في باكو

القاهرة - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 14:19 pm

واصلت المنتخبات السعودية الـ16 المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو، استعداداتها الأخيره لخوض منافسات الدورة التي يشارك فيها أكثر من 4000 رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة إسلامية.





واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي (ب) لكرة القدم يوسف عنبر (23) لاعباً للمشاركة في مسابقة كرة القدم المدرجة ضمن ألعاب دورة التضامن الإسلامي.

وضمت القائمة كل من: محمد عواجي، وعبدالله الفهد، وفهد زاحم، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالله المقباس، وحسن رغفاوي، ومحمد البقعاوي، وأحمد شراحيلي، ومروان الحيدري، وريان الموسى، وحبيب الوطيان، وعبدالمحسن فلاته، وعلي هزازي، وحسن العمري، وعمر السنين، ومحمد كنو، ومحمد الكويكبي، ورائد الغامدي، وعبدالله آل سالم، وعلي لاجامي، ومعتز التمبكتي، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالإله المالكي، إضافة إلى محمد حيد مساعد مدرب أول وجبريل العميري مساعد مدرب ثاني.



وكان أخضر القدم قد أقام معسكرًا إعداديًا في الرياض خلال الفترة من 17-28 مارس الماضي، خاض من خلاله مواجهتين وديتين مع منتخب عمان الأولمبي، خسر الأولى بهدف دون رد وانتصر في الثانية 2-1.

يذكر أن قرعة المسابقة أوقعت السعودية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وأذربيجان والكاميرون.





على صعيد آخر، استعد أخضر الأثقال لمنافسات الدورة على 3 مراحل بدأها بمعسكر داخلي في مدينة الدمام لمدة 38 يوماً، تلاها معسكر خارجي في مملكة البحرين لمدة 12 يوماً، قبل أن ينتقل لمعسكره الأخير في أوزباكستان والذي يمتد لمدة 38 يوماً، إلى حين المغادرة لمدينة باكو في السابع من الشهر الحالي.



وتضم قائمة أخضر رفع الأثقال 10 لاعبين وهم: سراج ال سليم، عباس عبدالعال، فيصل السلمي، عبداللطيف العبداللطيف، محمود ال حميد، إسماعيل صويلح، خليل الحمقان، جعفر المدرهم، مصطفى الميلاد، عبدالله الشمراني.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب على رفع المعدل الرقمي للرباعين ليكونوا ضمن الأرقام الموضوعة التي ستنافس في البطولة، والتي ستشهد مشاركة رباعيين أولمبيين وعالميين سينافسون بشدة لنيل إحدى ميداليات المسابقة.

ويعد المنتخب السعودي لرفع الأثقال أحد أبرز المرشحين لنيل الميداليات، خاصة وأنه يضم في صفوفه عدد من الرباعين المميزين، عطفاً على استعداداته العالية.



كما أنهى المنتخب السعودي للجودو استعداداته الأخيره للدورة الإسلامية، وذلك عقب ختام معسكره الخارجي في مدينة مرسيليا الفرنسية، وشارك على هامشه في بطولة مرسيليا الدولية والتي حقق من خلالها ميداليتين في وزن تحت 66 كجم، عبر اللاعب عيسى مجرشي الذي حقق الذهبية واللاعب عبدالعزيز مجرشي الذي نال البرونزية.



فيما أقام أخضر الجودو 6 معسكرات داخلية وخارجية تحضيراً للمشاركة في دورة التضامن إلى جانب معسكر مرسيليا، حيث بدأ استعداداته بمعسكر داخلي بمدينة مكة المكرمة تم الزج فيه بعدد كبير من اللاعبين صغار السن ولاعبي أصحاب الخبرة، انتقل بعدها إلى معسكره الخارجي الأول في فرنسا مطلع العام الحالي، شارك من خلالها ببطولتي جراند سلام فرنسا وأوروبا المفتوحة أعقبها مشاركته في بطولة أفريقيا المفتوحة، والتي تزامنت مع معسكره الثاني في المغرب قبل أن يعود ليقيم معسكرين في فرنسا والمجر بمشاركة منتخبات أوروبية قوية بهدف كسب الخبرة والإحتكاك.



وتضم قائمة أخضر الجودو المشاركة في الدورة الإسلامية ستة لاعبين وهم: عيسى مجرشي ومحمد فلاته وعبدالله حماد وعبدالعزيز البيشي وسليمان حماد وسلطان منيع وعبدالكريم البيشي، تحت إشراف المدرب الأوزبكي جمال شودومنوف.





وواصل المنتخب السعودي لكرة الماء تدريباته اليومية على فترتين (صباحية ومسائية) في معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للمشاركة لخوض غمار مسابقة كرة الماء في الدورة التي تنطلق في الثالث عشر من مايو الحالي.



وتضم قائمة أخضر كرة الماء 20 لاعباً وهم: حسين الجيزاني وعمر شراحيلي وخالد الحربي وأحمد الشمري وياسر الزهراني وأيمن العرياني ومحمد قحل وهتان العليان وحامد النفيعي ونايف منتشري وبدر الدغيثر ومالك مختار وتركي الخالدي وحسن كلفوت وسعيد بن طالب ويونس المريحل وعبدالغني العصماني ومحمد الخوفي ومحمد الهلال وعبدالله الأحمد، تحت إشراف المدرب الصربي بينو ومساعداه الوطنيان بندر الزهراني ومحمد الزهراني.

وسبق معسكر «القاهرة» معسكر داخلي في مدينة جدة، استمر ثلاثة أسابيع هدف من خلاله المدرب «بينو» إلى رفع المستوى اللياقي والبدني للاعبين.



واستعد أخضر المصارعة من خلال معسكر داخلي إضافة لمعسكر في إسبانيا ومشاركة في بطولة دولية ودية حقق من خلالها المصارعين السعوديين 10 ميداليات، ويشارك المنتخب السعودي للمصارعة للمره الأولى في الدورة الإسلامية، والتي يهدف من خلالها مسؤولي الاتحاد إلى استفادة اللاعبين من المشاركة في ظل وجود لاعبين أبطال آسيويين وأفارقة، خاصة وأن أغلب لاعبيه صغار في السن وسيشاركون رسمياً لأول مره.