د.المطوع: قطع الرباط في دوري جميل بالحدود الطبيعية

الرياض _ الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 14:59 pm

أكد مراد الغرايري استشاري في الإصابات الرياضية أن تطبيق البرنامج التأهيلي لإصابات الرباط الصليبي والالتزام به حسب الخطة العلاجية يسهل من عودة اللاعب للملاعب في الوقت المحدد حسب البرنامج، وأشار الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي إلى أن نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الكابتن عبدالعزيز الجبرين كان مثالاً يقتدى به في الالتزام بالبرنامج التأهيلي الذي خضع له في المراحل الأخيرة قبل العودة للملاعب في مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.



وفي ذات السياق فقد أنهى الكابتن الجبرين البرنامج التأهيلي في مراحله الأخيرة تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل مركز الفيفا الطبي في السعودية، والدكتور مراد الغرايري بالتنسيق مع الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي.



ومن جانبه قال الدكتور مبارك المطوع ممثل مركز الفيفا الطبي في السعودية أن دراسة علمية أجريت على لاعبي دوري المحترفين السعودي أثبتت أن الفرق بين إصابات الرباط الصليبي في الدوريات العالمية ودوري المحترفين السعودي في الحدود الطبيعية وقد تزيد الإصابات في مواقع أخرى للاعب.



وأوضح الدكتور المطوع أن اختيار الطبيب الجراح عامل مهم في إنجاح البرنامج العلاجي بالكامل، مضيفاً أن البرامج الوقائية التي ينصح بها المختصين بهذا المجال تقي اللاعب من الإصابات.