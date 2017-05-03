كرستيانو رونالدو يفرض هيمنته الأوروبية

مدريد - الفرنسية | Wednesday, 03 May 2017 - 15:01 pm

فرض البرتغالي كريستيانو رونالدو هيمنته على مدريد وأوروبا، وحقق النجم البرتغالي أمس الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الـ "هاتريك" الثاني له تواليا في دوري أبطال أوروبا، ما دفع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للإشادة بلاعبه "الفريد".



وعلى ملعبه سانتياغو برنابيو، جدد ريال تفوقه على غريمه الإسباني الذي هزمه في المسابقة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية (نهائي 2014 و2016، وربع نهائي 2015)، وبات فريق المدرب زيدان على مشارف النهائي الثالث له في أربعة مواسم، بانتظار نتيجة مباراة الإياب التي تقام على ملعب فيسنتي كالديرون الأربعاء المقبل.



ويدين الريال بنتيجة الثلاثاء إلى رونالدو الذي سجل من متابعة رأسية في الدقيقة العاشرة، وتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73، وكرة من داخل هذه المنطقة في الدقيقة 86.



وبات رونالدو أول لاعب يسجل "هاتريك" في نصف نهائي دوري الأبطال منذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي موسم 2012-2013.



وبعد خمسة أهداف في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي منها "هاتريك" أيضاً في سانتياغو برنابيو، يكتب البرتغالي صفحة جديدة في أسطورته الشخصية، برفعه رصيده التهديفي القياسي في المسابقة الأوروبية إلى 104 (بينها هدف في الدور التمهيدي).



وكان رونالدو (32 عاماً) بات في ربع النهائي أول لاعب يسجل مئة هدف في دوري الأبطال، يليه نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي (94 هدفاً)، ورفع البرتغالي رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبات على بعد هدف واحد من ميسي متصدر ترتيب الهدافين، علماً أن الأخير بات خارج المنافسة.



كما بات اللاعبان يتساويان في عدد "الهاتريك" في المسابقة الأوروبية (7 لكل منهما)، علما أنهما يحتكران منذ العام 2008 جائزة أفضل لاعب في العالم، بواقع 5 مرات لميسي و4 لرونالدو.



ويبدو رونالدو ماضياً هذا الموسم بخطى ثابتة لإحراز جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة والتساوي مع ميسي، لاسيما في حال قيادته الريال إلى لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا.



وأشاد زيدان عقب المباراة بلاعبه "الفريد"، قائلا: "تسجيل الأهداف هو أمر يميز رونالدو عن الآخرين، وهذا ما يجعله فريدا".