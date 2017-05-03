ميسي يحضر عبر "الفيديو" في جلسة الاستماع الخاصة بعقوبته

برشلونة - الألمانية | Wednesday, 03 May 2017 - 15:56 pm

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، تسجيل حضوره عبر الاتصال بتقنية الفيديو خلال جلسة الاستماع التي يعقدها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، يوم غد الخميس في مدينة زيوريخ السويسرية لنظر الاستئناف المقدم من اللاعب ضد عقوبة إيقافه.



وكان ميسي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة في أربع مباريات دولية بداعي توجيه إساءة لفظية للحكم، خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي في مارس الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.



وقضى ميسي الإيقاف لمباراة واحدة حتى الآن حيث غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في مواجهة نظيره البوليفي أبريل الماضي ضمن التصفيات، ومن المفترض أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب أمام أوروجواي وفنزويلا وبيرو، في حالة عدم تخفيف عقوبته.



وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" إنه كان من المفترض أن يسافر نجم برشلونة إلى سويسرا لحضور الجلسة، وهو ما طالبه به كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة.



لكن تقاريرا إخبارية في إسبانيا والأرجنتين ذكرت أن ميسي قرر عدم السفر إلى سويسرا "لأسباب شخصية"، وتسجيل حضوره للجلسة عبر تقنية الفيديو.