كنو والكويكبي والغامدي في قائمة أخضر "ب" المشاركة في دورة التضامن

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 19:14 pm

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني (ب) لكرة القدم قائمة أسماء اللاعبين للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في أذربيجان باكو 2017، والتي من المزمع أن تنطلق في الثامن من شهر مايو الجاري.



وضمت القائمة (23) لاعبًا، على النحو التالي:

محمد عواجي، عبدالله الفهد، فهد غازي، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المقباس، وحسن رغفاوي (نادي الشباب)، هزاع الهزاع، عمر السنين، محمد كنو، ومحمد الكويكبي (نادي الاتفاق)، رائد الغامدي، عبدالله آل سالم، علي لاجامي (نادي الخليج)، عبدالمحسن فلاته، علي هزازي، وحسن العمري (نادي القادسية)، أحمد شراحيلي، محمد البقعاوي، ومروان الحيدري (نادي الهلال)، عبدالرحمن الغامدي، ومعتز تمبكتي (نادي الاتحاد)، حبيب الوطيان (نادي الفتح)، عبدالإله المالكي (نادي الوحدة).



في حين جاءت طواقم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية على النحو التالي:

الجهاز الفني: يوسف عنبر (مدربًا للمنتخب)، محمد أمين (مساعد مدرب أول)، جبريل العميري (مساعد مدرب ثانٍ)، منصور بن قاسم (مدربًا للحراس)، ومشاري الصيرم (مدربًا للياقة).



الجهاز الطبي: أحمد بن محفوظ (طبيبًا)، وليد الشميمري (أخصائي علاج طبيعي)، أنتونيو جوميز وكليديس أندرادي (مدلكان).



وسيكون تجمع لاعبو منتخبنا يوم الخميس المقبل عقب انتهاء مباريات دوري جميل، على أن تكون المغادرة إلى باكو في السادسة مساءً من يوم الجمعة.



يذكر أن المنتخب السعودي (ب) قد أقام معسكرًا تحضيريًا أواخر مارس الماضي، خاض من خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب العماني الشقيق بالعاصمة الرياض.



الجدير بالذكر، أن قرعة لعبة كرة القدم في الدورة قد أوقعت المنتخب السعودي (ب) الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أذربيجان، الكاميرون، والمغرب، في حين جاءت منتخبات فلسطين وعمان والجزائر ووتركيا في المجموعة الثانية.