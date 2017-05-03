كارتيرون: سعيد بتواجد النصر في المركز الثاني بعد أن كان في الثامن

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 20:01 pm

شدد باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول بنادي النصر على أهمية مباراة فريقه أمام الهلال، مؤكداً أن أهميتها تكمن في أنها لقاء ديربي، ثم أنها تجمع الأول والثاني في سلم ترتيب الدوري، موضحاً أنهم يسعون في إنهاء الدوري في المركز الثاني لضمان المشاركة مباشرة في دوري أبطال آسيا.



وقال باتريس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أنا فخور بلاعبي النصر الذين قدموا موسماً صعباً، مليء بالمشاركات مع النادي والمنتخب، واستطاعوا تجاوز الظروف وتحقيق المركز الثاني بعد موسم سابق كان الفريق فيه يحتل المركز الثامن".



وعن الجانب النفسي للاعبين قال: "آخر الموسم يلعب الإعداد النفسي والحماس دوراً في نتائج الفرق، نتيجة انخفاض في الجانب اللياقي لدى جميع لاعبي الفرق، ومثل ما تم تحضير الفريق في مباراتنا الماضية أمام الشباب، قمنا بإعداد الفريق بدنياً ونفسياً لهذه المباراة".



ووجه الفرنسي رسالة للجماهير النصراوية: "لديكم فريق يجب أن تفتخروا به، فلولا بعض العثرات في بعض المباريات والتي فقد فيها الفريق بعض النقاط لكان الآن في القمة".