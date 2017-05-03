كلاتنبيرغ يشرح قوانين الحكام الجديدة للاعبي الأخضر الشاب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 20:10 pm

قدم كلاتنبيرغ مدير إدارة تطوير التحكيم بالاتحاد مارك شرحًا للاعبين مساء اليوم الأربعاء، أوضح فيه آخر التحديثات في القانون الدولي لكرة القدم، فيما ألقى الحكم الدولي فهد المرداسي محاضرةً بيّن من خلالها الأنظمة والقوانين التي يجب الالتزام بها من قِبل اللاعبين، جاء ذلك بحضور مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.



من جهة آخرى استكمل لاعبو المنتخب السعودي للشباب اليوم الأربعاء، الفحوصات الطبية بمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي للوقوف على جاهزيتهم البدنية قبيل المغادرة إلى كوريا الجنوبية يوم غد الخميس الساعة السابعة مساء، فيما استبعد الجهاز الفني لمنتخبنا الشاب، اللاعبين خالد دبيش وحسين صالح للإصابة، في حين التحق اللاعب خالد السميري بتمارين منتخبنا اليوم الأربعاء بعد استدعائه من الجهاز الفني للأخضر.







على الصعيد الميداني واصل أخضر الشباب تمارينه مساء اليوم الأربعاء خلال معسكره الإعدادي بالرياض، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 30 عامًا، التي ستقام بكوريا الجنوبية في 20 مايو الجاري.



وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بالملز، باجتماع سعد الشهري مدرب المنتخب مع اللاعبين، عقبها أجرى اللاعبون تمارين الإحماء، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكنيكية والتكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بالتمارين بواسطة الكرة.



وسيختتم أخضر الشباب معسكره في الرياض غدًا الخميس بمران في تمام الساعة الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، على أن تغادر البعثة إلى كوريا الجنوبية في السابعة مساءً.