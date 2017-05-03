دياز: غيابات النصر لا تعنيني

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 20:46 pm

أكد رامون دياز مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحافي الحديث عن تحضيرات الفريق للقاء النصر مساء يوم غد الخميس الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بمقر نادي الهلال، أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض لقاء الغد، والوصول إلى رقم قياسي في عدد من نقاط دوري جميل للمحترفين.

وقال عن مباراة التتويج :"مباراة الغد هي تتويج واحتفال لإدارة النادي وللاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولجماهير الهلال التي ساندتنا ودعمتنا وحفّزت اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم، وتحقيق الفوز في المباريات".

وعن الغيابات في صفوف فريق الناصر قال: "غيباتهم لا تعنيني".

وثمن الأرجنتيني الجهودهم الكبيرة التي بذلوها اللاعبون لتحقيق هذا اللقب، كما قدم شكره وتقديره لمجلس الإدارة الذي تعاقد معه، ومنحه الثقة والفرصة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال.