ياسر القحطاني: الهلال أجمل قراراتي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 20:48 pm

شدّد قائد الهلال ياسر القحطاني على أهمية لقاء الفريق غداً أمام النصر، موضحاً إلى أنهم سيعملون على استمرارية الانتصارات، لتحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط المسجل باسم النصر في دوري المحترفين.



وأكد القحطاني أهمية المباراة قائلاً: "سنسعى لتحقيق الفوز، والوصول إلى 66 نقطة، كأول فريق يصل إلى هذا الرقم في الدوري السعودي، وسندخل لقاء الغد بتركيز عالٍ، للاستمرار في تحقيق الانتصارات".



وأضاف: "جماهيرنا كانت سببًا -بعد توفيق الله- في تحقيق الدوري، من خلال دعمها ومساندتها، وأتمنى تواجدهم غدًا".



وذكر القحطاني في نهاية المؤتمر الصحفي أنّ أفضل وأعظم قرار اتخذه في حياته هو الانتقال إلى الهلال، ولم يخيب الله ظنه باستمرار إنجازات الهلال.



وقال: "أملي الوحيد أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن أكون مشاركًا ولو بجزء يسير في إنجازات هذا الكيان العظيم".



وجاء ذلك في المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة النصر يوم غد الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الأخير من دوري المحرتفين السعودي.