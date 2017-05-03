الشباب يختتم موسمه بفوز على الاتفاق

الدمام - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 21:12 pm

وضع فريق الشباب حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً أمام مضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، وسجل هدف الشباب الوحيد اللاعب عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة 81 من المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 33 في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 27 في المركز الثامن.