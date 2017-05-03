الريان يتخطى الغرافة ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 21:46 pm

تأهل الريان إلى الدور نصف النهائي لكأس أمير قطر لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأربعاء على الغرافة 2-1، في افتتاح مباريات ربع النهائي.



سجل للريان رودريغو تاباتا (27) وعبد الرحمن الحرازي (72)، وللغرافة فهيد الشمري (48). ولعب الغرافة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه جورج كواسي (20).



ويلتقي الريان في نصف النهائي مع الفائز من مباراة لخويا حامل اللقب والخور يوم غد الخميس.



وثأر الريان لخسارته أمام الغرافة مرتين في الدوري هذا الموسم، واقترب خطوة من تعويض ضياع الدوري وكأس قطر رغم المهمة الصعبة التي تنتظره.



وتستكمل مباريات ربع النهائي يوم الجمعة بلقاء السد مع الخريطيات.