بني ياس الإماراتي يهبط إلى دوري الدرجة الثانية

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 20:00 pm

هبط فريق بني ياس الإماراتي رسميا لدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، بعدما تلقى تعادلا بطعم الخسارة 4 / 4 أمام ضيفه الإمارات في اللحظات الأخيرة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) لبطولة دوري الدرجة الأولى اليوم الأربعاء.



وارتفع رصيد بني ياس، عند 15 نقطة في مؤخرة الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان، فيما رفع الإمارات رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ليبقي على حظوظه الضعيفة في البقاء بالمسابقة.



وافتتح عثمان سو التسجيل لمصلحة الإمارات في الدقيقة 24، قبل أن يرد بني ياس سريعا بهدف التعادل الذي أحرزه هاري نوفيلو في الدقيقة 25، وأضاف جان فيليب ميندي الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 38، فيما تعادل مراد باتنه للإمارات في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد بني ياس للتقدم بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان ساز لاعب الإمارات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 65، فيما عاد هاري نوفيلو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لبني ياس عند الدقيقة 80، وبينما كانت المباراة في طريقها لحصد بني ياس انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، انتفض الإمارات في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل أحمد مال الله وسيباستيان ساز الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وباتت مباراة بني ياس المقبلة في المسابقة أمام مضيفه الأهلي يوم 13 مايو المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة، تحصيل حاصل، فيما سيسعى الإمارات للفوز على ضيفه النصر في المرحلة ذاتها، أملا في خسارة دبا الفجيرة أو اتحاد كلباء أمام الشارقة والعين على الترتيب، من أجل البقاء في المسابقة.