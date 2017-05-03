سامي الجابر: عانينا وصمدنا رغم الظروف

الرياض - نواف الشعلان | Wednesday, 03 May 2017 - 22:27 pm

قدم سامي الجابر مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، شكره لجميع اللاعبين الذين صمدوا رغم الظروف التي واجهتهم في هذا الموسم، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد نهاية المباراة أمام الاتفاق، والتي تغلب بها الفريق الشبابي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.



وقال المدرب السعودي: " أشكر جميع لاعبين الشباب الذين صمدوا رغم كل الظروف، وبإذن الله الموسم المقبل نظهر بشكل أفضل ومرضي لمحبي الفريق".



وأضاف الجابر: "الظروف والاصابات وغياب المحترفين الأجانب في الفريق أثر كثيراً على مسيرتنا في الدوري".



وعن نتيجة مباراة الاتفاق علق قائلاً،: "كان بإمكان الفريق مضاعفة النتيجة لولا الفرص المهدرة، وكنا نبحث في لقاء اليوم عن تحسين ترتيبنا والعودة للمركز الخامس، وفي انتظار نتائج الغد التي قد تخدمنا ونبقى في هذا الترتيب".



وختم الجابر حديثه عن قائد الشباب أحمد عطيف قائلاً: "أحمد عطيف قدم مباراة جميلة، ونأمل استمراره معنا هو وبقية لاعبي الخبرة في الفريق".