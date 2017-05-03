رابطة المحترفين: الهلال سيتوج أمام النصر غداً

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 May 2017 - 22:55 pm

أكدت رابطة دوري المحترفين السعودي أن يوم غدٍ الخميس سيسدل الستار على مباريات الدوري السعودي، وأنا تتويج الهلال سيكون أمام نظيره النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.



وذكر حساب الرابطة الرسمي عبر موقعها الرسمي على "تويتر" :"يختتم دوري جميل غداً الخميس بـ6 مباريات، على أن يتم تتويج الهلال بطل الدوري عقب مواجهته أمام النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض".