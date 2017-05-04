أربع ميداليات للمبارزة في دولية أنطاليا

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة للبراعم مشاركته فــي البطولــة الدولية للبراعم التي اختتمت أمس في مدينة أنطاليا التركية، بحصوله على 4 ميداليات متفرقة.

وحقق سعود الرشيد الميدالية الذهبية في سلاح الشيش تحت 11 سنة، وحصل زميله محمد راغب على الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها، إلى جانب الميداليتيــن البرونزيتين اللتـين حققهــما محمـد الزهراني في سلاح المبارزة تحت 13 سنة، وحسن عابد في السلاح ذاته تحت 11 سنة .

وحل المنتخب السعودي في منافسات سلاح المبارزة (فرق) في المركز الخامس، فيما جاء سابعا في منافسات سلاح الشيش.

يذكر أن البطولة شارك فيها 1900 لاعب من 10 دول على مستوى العالم في فئتي تحت 11 سنة وتحت 13 سنة.