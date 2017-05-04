التنس ينافس بطموح الشباب

| Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعودي للتنـس فــي دورة التضـامن الإسلامي بأربعة لاعبين من لاعبي النخبة الشباب وهم: فهد السعد وفيصل الربدي وسـعود الحقبـانــي وعمار الحقباني.

وانطلقت استعدادات لاعبي التنس من خلال معسكر داخلي في الرياض أعقبته المشاركة في كأس ديفز بالهند، وفي بطولات الفيوتشـر الدوليــة بمصــر، والبطولة الدوليـة في قطر، والبطولة الدولية في البحــرين، وبطولتـي فيـوتشـر البحــريــن وكأس ديفيد بالبحرين، واللتين سبقهما معسكر إعدادي في البحرين لمدة أسبوع ضمن برنامج الإعداد للدورة.