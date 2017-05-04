الطائرة في المجموعة الحديدية بـ 14 لاعبا

| Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

يأمل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة في إثبات حضوره خلال مشاركته فــي الـدورة الإســلامية، وأوقعــت القرعة أخضر الطائرة في المجموعة الحديدية بجانـب منتخبات قطر والجزائر والمغرب وإيران.

واسـتـعد اللاعبــون بمعسكر داخلي في معهد إعداد القادة بالرياض لمدة أسبوعين بمشاركة 27 لاعبا، قبل أن يطير إلى جمهورية سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي هناك لمدة 10 أيام.

ويضــم المنتخـــب السـعـودي 14 لاعبــا تم اختيارهم من قبل الجهــاز الفنـي وهـم: أحمـد البخيت وخليل حجي وموفق المطيري وحسن الوثلان وعبدالله الزهراني وأسعد عزوز وعمر النجراني وإبراهيم مجرشي ونواف البخيت ويوسف أبـو عـــوف وسامي صامطي وهاني بالبيد وحسن عبدالباقي ومشاري، بقيادة الكوبي رامون جارسيا مدرب المنتخب ومساعده الوطني منير الحميدان.