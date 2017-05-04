“باكو” ترفع درجة استعدادات المنتخبات السعودية

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

رفعت المنتخبات السعودية الـ16 المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة من وتيرة تحضيراتها لخوض منافسات الدورة التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو بداية الأسبوع المقبل وتستمر حتى الـ22 من مايو الجاري.

وأجرت المنتخبات عددا من المعسكرات التدريبية داخليا وخارجيا لتجهيز بعثاتها قبل الدخول في معترك منافسات الدورة.

وسـيخــوض المنتـخـــب السعودي (ب) لكرة القدم مبارياته في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب، وأذربيجان، والكاميرون.

وكان المنتخب قد أقام معسكرًا إعداديًا في الرياض خلال الفترة من 17 إلى 28 مارس الماضي، لعب خلاله وديا مباراتين مع منتخب عمان الأولمبي، خسر الأولى بهدف دون رد وانتصر في الثانية 2ـ1.