الأنصار يتوج بكأس نخبة شباب السلة

المدينة المنورة - سعود الحبيشي | Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

توج فريق الأنصار بكأس بطولة النخبة لكرة السلة لدرجة الشباب، التي أقيمت منافساتها في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بمشاركة 6 فرق هي: أحد والأهلي والفتح والأنصار والوحدة والنهضة.

وتمكن فريق الأنصار من الفوز في المباراة الأخيرة على منافسه أحد (57/67)، ليتصـدر الترتيــب العـام للبطولة ويحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل فريق الأهلي على المركز الثاني والميداليات الفضية.

وتم تتويج الفائزين عقب المباراة الختامية بحضور عبدالعزيز الشرقي عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعـودي لكــرة السـلة، وعبدالإله بن شعيل أمين عام الاتحاد ومحمد بن عزوز مدير الأداء الرياضي بالاتحــاد، وعبيـداللـه بن محســـن الدريويشـي عضو اللجنة الفنية باتحاد السلة، الذي قدم هديتين لأفضل لاعبين في البطولة من ناديي الأنصار والأهلي.