الرماية جاهزة لحصد الذهب

| Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

يطمح المنتخب السعودي للرماية في تحقيق إنجاز قوي في الدورة، بفضل استعداده الجيد، ويعتبر من أكبر المرشحين لنيل الميداليات في الدورة لما يملكه من لاعبين على مستوى عال.

وبـدأ رمـاة الأخضــر استعداداتهم منـذ بدايـــة هذا العام بمعسكرات داخلية وخارجية، تخللتها المشاركة في البطولة العربية الثالثة بالكويت في جميع الأسلحة، وبطولة قطر المفتوحة على الأطباق، وكأس العالم للرماية لجميع الأسلحة في الهند، والبطولة العالمية في المكسيك، وملتقى الرماية العسكرية التكتيكية بالرياض، إضافة الى معسكر لرماة البندقية والمسدس في كوريا الجنوبية، ثم معسكر لرماة الأطباق في إيطاليا، إضافة لمعسكر رماة البندقية والمسدس في الإمارات.