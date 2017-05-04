الديوان الملكي ينعي رئيس هيئة البيعة

جدة - واس | Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

نعى الديوان الملكي أمس، الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، الذي توفي أمس الأربعاء.

وقال الديوان الملكي في بيان له أمس: انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 7 ـ 8 ـ 1438هـ الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس هيئة البيعة وسيصلى عليه - إن شاء الله- بعد صلاة العشاء اليوم الخميس الموافق 8 ـ 8 ـ 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته،

"إنا لله وإنا إليه راجعون".