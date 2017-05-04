الامتحانات تربك إعداد الكاراتيه

| Thursday, 04 May 2017 - 00:00 am

يسعى المنتخب السعودي للكاراتيه للظهور بشكل مشرف في الدورة ومواصلة حضوره في المنافسة على الذهب، بعد أن تمكن في الدورة السابقة من انتزاع 3 ميداليات (ذهبية فهد الخثعمي في منافسات القتال تحت وزن 76كجم وبرونزيتان لبدر العتيبي ونواف النزهان). وأطلق المنتخب السعودي للكاراتيه تحضيراته للدورة مبكراً عبر عدد من البطولات، في مقدمتها الجولات الأربع للدوري العالمي للكاراتيه في فرنسا وهولندا والإمارات والمغرب، قبل أن يختتم تحضيراته بمعسكر داخلي مشترك مع المنتخب المصري بمدينة الرياض لمدة أسبوعين، بمشاركة 15 لاعبا تم تصفيتهم إلى 6 لاعبين للمشاركة في الدورة. وأربك تقديم موعد الاختبارات الدراسية مشاركة بعض اللاعبين، حيث سيفتقد الأخضر اثنين من لاعبيه وتم استبدالهما بآخرين.