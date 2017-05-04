مصر في صدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية والأفريقية

زيوريخ - الألمانية | Thursday, 04 May 2017 - 14:40 pm

حافظ المنتخب المصري على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.



واحتل المنتخب المصري المركز التاسع عشر في جدول التصنيف العالمي بعد أن حصل على 910 نقاط ليتفوق عربيا وأفريقيا.



ويمكن للمنتخب المصري أن يحسن من وضعه في الترتيب العالمي خاصة وانه سيواجه تونس يوم 9 يونيو المقبل في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون .2019



ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني في تصنيف المنتخبات الافريقية برصيد 805 نقاط ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة.



وعلى مستوى المنتخبات العربية يأتي منتخب تونس في المركز الثاني خلف مصر إذ يحتل المركز 42 في التصنيف العالمي يليه منتخب السعودية في المركز الثالث حيث يحتل المركز 52 في تصنيف الفيفا ثم المغرب في المركز الرابع والثالث والخمسين عالميا ثم الجزائر في المركز الخامس والرابع وخمسين عالميا.



ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشرين الأوائل. الاختلاف الوحيد على قائمة الفرق الثلاث والسبعين الأولى في شهر أبريل كان تراجع المنتخب السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع والعشرين، مقابل تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ.74



وحافظ المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603 ، وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 1464 نقطة.



واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1411 نقطة ، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد .1294



وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281 ، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259 ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212 فيما احتل المنتخب الأسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقطة.



وتقدمت مدغشقر تسعة مراكز لتحتل المركز 111 وصعد منتخب جنوب السودان ثمانية مراكز ليحتل المركز 146، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب منتخب ملاوي حيث تراجع 14 مركزا ليحتل المركز .114



وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة ثم اليابان برصيد 685 نقطة ثم أستراليا برصيد 661 نقطة ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة.



وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1076 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 نقطة ثم أمريكا برصيد 847 نقطة ثم بنما برصيد 607 نقطة ثم هايتي برصيد 537 نقطة.