الأخضر يحافظ على المركز الـ52 في تصنيف "فيفا"

واس - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 15:38 pm

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المركز الـ52 في تصنيف "فيفا" للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر مايو لعام 2017، حيث حصد الأخضر (646) نقطة وهو نفس المركز والرصيد الذي كان عليه في تصنيف شهر أبريل الماضي.



وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرتها إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا، وفي ترتيب المنتخبات العالمية صعدت البرازيل للمركز الأول والأرجنتين ثانياً، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف، وسيصدر التصنيف القادم في الأول من شهر يونيو المقبل.