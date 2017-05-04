المحكمة تتهم نيمار ورئيس برشلونة بالغش والاحتيال

مدريد - الفرنسية | Thursday, 04 May 2017 - 16:35 pm

أفاد بيان قضائي نشر مساء اليوم الخميس، أن القاضي المكلف بالتحقيق في انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمر بمثوله أمام المحكمة، معتبراً أن الصفقة ترافقت مع عمليات غش واحتيال.

وأوضح البيان أن القاضي يأمر بمثول نيمار دا سيلفا ووالده ورئيس نادي برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق الكسندر روسل أمام المحكمة.

وختم البيان الصادر عن المحكمة الوطنية المختصة بالبت في القضايا المعقدة، بأن هؤلاء ملاحقون في قضايا غش واحتيال.