الهويدي وبشار يحضران تتويج الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 17:20 pm

من المقرر أن يتواجد جاسم الهويدي وبشار عبدالله نجما الكرة الكويتية والمحترفين في صفوف الهلال سابقاً، في مباراة تتويج الهلال بلقب الدوري، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي.

وأكد جاسم الهويدي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها: "مع أخي بشار عبدالله، إلى مباراة التتويج، الوعد في الملعب إن شاء الله".

ويتوج الهلال بلقب دوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس في ديربي الرياض أمام غريمه النصر، بعد حسم اللقب قبل جولتين من النهاية.