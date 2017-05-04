الآسيوي يغرم 3 أندية بسبب جماهيرها

كوالالمبور - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 17:56 pm

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض عقوبات على أندية النجمة اللبناني وغوانغزهو إيفرغراند الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني، نتيجة مخالفات متعلقة بالتعصب وسلوك الجمهور، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء.



وفي كأس الاتحاد الآسيوي، اعتبرت اللجنة أن نادي النجمة خالف المادة 58 (التعصب)، والمادة 65 (أهلية سلوك الجمهور) والمادة 64 (تنظيم المباريات) من لائحة الانضباط وميثاق الأخلاق في الاتحاد، فيما يتعلق بسلوك الجمهور والإخفاق الأمني خلال مباراة النجمة مع الوحدات، حيث قامت جماهير النادي المضيف بترديد عبارات فيها تعصب وذات مغزى ديني وسياسي خلال المباراة، ورفعت جماهير الفريق المضيف لوحة تحمل شعاراً دينياً.



وقررت اللجنة معاقية نادي النجمة بخوض مباراتين مقبلتين في بطولات الأندية الآسيوية دون جمهور في لبنان، حيث تقرر تعليق تطبيق العقوبة على مباراة واحدة لفترة مؤقتة مدتها عامين، كما تم تغريم النادي مبلغ 20 ألف دولار.



وفي دوري أبطال آسيا، اعتبرت اللجنة أن نادي غوانغزهو إيفرغراند الصيني خالف المادة 58 والمادة 65 من لائحة الانضباط وميثاق الأخلاق، من خلال سلوك جمهور الفريق خارج ملعبه بالمباراة أمام إيسترن من هونغ كونغ بتاريخ 25 أبريل، حيث قامت جماهير الفريق الصيني الضيف برفع لوحة تحمل رسالة فيها تعصب وتمييز من الناحية الوطنية والسياسية.



وتقرر معاقبة نادي غوانغزهو بخوض مباراتين مقبلتين على أرضه دون جمهور في بطولات الأندية الآسيوية، حيث تم تعليق تطبيق هذه العقوبة بشكل مؤقت لمدة عامين، وتم أيضاً تغريم النادي مبلغ 22,500 دولار.



واعتبرت اللجنة كذلك أن نادي كاوازاكي فرونتال الياباني خالف المادة 58 والمادة 65 الخاصة بسلوك الجمهور الضيف خلال المباراة أمام سوون سامسونغ بلو وينغز بتاريخ 25أبريل، بعدما رفعت جماهير الفريق الضيف لوحة تحمل رمزاً للتعصب والتمييز من الناحية الوطنية والسياسية.



وتقرر معاقبة كاوازاكي بخوض مباراة مقبلة على أرضه دون جمهور في بطولات الأندية الآسيوية، حيث تم تعليق تطبيق هذه العقوبة بشكل مؤقت لمدة عام، وتم أيضاً تغريم النادي مبلغ 15,000 دولار.



وفي حالة مخالفة لاعبي أو مسؤولي أو جماهير هذه الأندية من جديد للمادة 58 من لائحة الانضباط أو ما يعادلها خلال فترة تعليق العقوبة المؤقت، فإن العقوبة تصبح سارية المفعول تلقائياً ويتم فرض عقوبات جديدة للمخالفات الجديدة.