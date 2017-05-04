رسمياً: كلاتنبيرغ للجنة الحكام والصنيع للاحتراف

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 19:05 pm

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري السادس ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عادل عزت، وذلك في قاعة الإجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.



وفي بداية الاجتماع رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أصدق التعازي والمواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد -حفظهما الله- في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز.



كما قدّم المجلس التعازي الصادقة لأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وقرر مجلس الإدارة ما يلي:





أولًا - تشكيل اللجنة التجارية على النحو التالي:



1-عادل بن محمد عزت (رئيسًا)



2-عبدالرحمن الحضيف (عضوًا)



3-حسين اليامي (عضوًا)



4-طه الغامدي (عضوًا)



5-مشهور الحارثي (عضوًا)







ثانيًا - تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي:



1- مارك كلاتنبيرغ (رئيسًا)



2- مرعي العواجي (عضوًا)



3-محمد بن سعد بخيت (عضوًا)



4- عبدالعزيز العيدان (عضوًا)



5- فهد الملحم (عضوًا)





ثالثًا - تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي:



1- طلال آل الشيخ (رئيسًا)



2- محمد الخراشي (عضوًا)



3- علي كميخ (عضوًا)



4- يان وينكل (عضوًا)



5- ماجد الطفيل (عضوًا)





رابعًا - تشكيل لجنة المنتخبات على النحو التالي:



1- عادل بن محمد عزت (رئيسًا)



2- خالد بن مقرن (عضوًا)



3- ناصر الجوهر (عضوًا)



4- موسى الزياد (عضوًا)



5- طارق كيال (عضوًا)



6- محمد الزهراني (عضوًا)



وذلك اعتبارًا من تاريخ القرار.





خامسًا - تشكيل إدارة الاحتراف على النحو التالي:



1- حمد الصنيع (رئيساً)



2- معيض الشهري (عضوًا)



3- فيصل أبا الخيل (عضوًا)



4- جابر سعد (عضوًا)



5ـ خالد معاذ (عضوًا)





وذلك اعتبارًاً من تاريخ القرار.



سادسًا - تشكيل غرفة فض المنازعات على النحو التالي:



1- سعود الرومي (رئيسًا)



2- المستشار القانوني فيصل أبو خلف (نائبًا)



3- فهد الحجيري (عضوًا)



4- عبدالرزاق العنزي (عضوًا)



5- احمزة فلاته (عضوًا)



6- ا ابراهيم النعيم (عضوًا)





سابعًا - تشكيل لجنة الانضباط على النحو التالي:



1- بندر الحميداني (رئيساً)



2- بدر المعجل (نائبًا)



3- عبدالعزيز الرشود (عضوًا)



4- عبدالعزيز الفضلي (عضوًا)



5- لؤي السبيعي (عضوًا)







ثامنًا - تشكيل لجنة الاستئناف على النحو التالي:



1-يوسف الجبر (رئيسًا)



2- مساعد العتيبي (نائبًا)



3- سلطان العبدالكريم (عضوًا)



4- ناصر الصقير (عضوًا)



5- دخيل الله الجدعاني (عضوًا)





تاسعًا - تأسيس لجنة القيم والأخلاق على النحو التالي:



1- خالد بانصر (رئيسًا)



2 متعب الأحمد (نائبًا)



3- عصام الغامدي (عضوًا)



4- محمد الحميد (عضوًا)







عاشرًا ـ الرفع إلى الجمعية العمومية بطلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي ليشمل فصل رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عن رابطة دوري المحترفين الممتاز.



حادي عشر ـ تم مناقشة النظام الأساسي المقترح المقدم من رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى الدكتور عبدالله البرقان وتم الاتفاق على أن يرسل لأعضاء مجلس الإدارة لإبداء الملاحظات.



ثاني عشر ـ الموافقة على المقترح المقدم من أندية الاتفاق والمزاحمية المتضمن تعديل المادة (40) 1/أ من النظام الأساسي للاتحاد، والقاضي بإلغاء مسمى لجنة عمليات كرة القدم لتكون:



1ـ لجنة المسابقات.



2ـ لجنة الاحتراف.



ثالث عشر - تكليف عضو مجلس الإدارة مريح المريح بوضع تصور مقترح لآلية التتويج لكافة المسابقات للموسم الرياضي المقبل باستثناء ما يتعلق برابطة دوري المحترفين.



رابع عشر - درس المجلس الروزنامة للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018م وفوّض المجلس رئيس لجنة المسابقات والجهاز الفني للمنتخب الأول وبإشراف رئيس الاتحاد لدراسة ذلك.

خامس عشر - اعتماد إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي المقبل اعتبارًا من دور الـ16 واقتصارها على أندية دوري جميل للمحترفين.



سادس عشر - الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور خالد المقرن برفع عدد المتوجين في النهائيات ليكون العدد (50) تقديرًا لعطاءات اللاعبين والجهازين الإداري والفني.