الأخضر الشاب يختتم معسكره ويغادر إلى كوريا الجنوبية

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 21:08 pm

اختتم المنتخب السعودي لدرجة الشباب معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الرياض استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا في كوريا الجنوبية والتي ستنطلق منافساتها في العشرون من مايو الجاري.



وأجرى لاعبو الأخضر مرانهم اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية تحت إشراف المدرب سعد الشهري، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين بواسطة الكرة.



من جانبه اجتمع عضو مجلس إدارة الاتحاد حمد الصنيع بلاعبي الأخضر الشاب في مقر سكن البعثة، مبدئًا خلال اجتماعه معهم ثقة مجلس إدارة الاتحاد والجماهير السعودية التامة بهم وبما يمتلكون من إمكانيات، مطالبًا إياهم بالتركيز على تقديم المستويات المميزة خلال مباريات كأس العالم لتحقيق النتائج الإيجابية التي يطمح إليها الجميع.



من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر الشاب إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الخميس لاستكمال المعسكر الإعدادي هناك قبيل بدء البطولة، والذي يستمر حتى الـ18 من شهر مايو الجاري.