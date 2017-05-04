أوضحت إدراة نادي الهلال أن تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري جميل للمحترفين هذا الموسم سيقام كما هو معد له مسبقًا يوم الخميس، بعد نهاية مباراته مع ضيفه النصر، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحرتفين السعودي، ويأتي ه