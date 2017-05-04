اتحاد القدم يتوج أولمبي وشباب الهلال
الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 21:59 pm
توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مريح المريح ومحمد الزهراني مساء اليوم الخميس فريقي درجة الأولمبي ودرجة الشباب بنادي الهلال، بعد تحقيق الفريق الأولمبي بنادي الهلال لقب بطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للموسم الحالي بوصوله للنقطة رقم 56، وتحقيق فريق درجة الشباب بنادي الهلال لقب الدوري الممتاز للشباب بوصوله للنقطة رقم 50، وذلك على هامش مباراة الهلال والنصر ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين السعودي.