الهلال يكتسح النصر بخماسية ويحطم أرقام الدوري

الرياض - الرياضية | Thursday, 04 May 2017 - 22:54 pm

احتفل الهلال بتتويجه بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة حيث اكتسح النصر 5-1 اليوم الخميس وأنهى المسابقة بتحقيق رقم قياسي بالوصول إلى النقطة 66 متخطيا انجاز النصر في موسم 2013-2014.



وحسم الهلال اللقب الشهر الماضي قبل جولتين على النهاية عندما فاز 2-1 على الشباب ليظفر به للمرة الأولى منذ 2011 وللمرة 14 في تاريخه.



واليوم أراد النصر تعطيل الهلال لمنعه من تحطيم رقمه القياسي عندما توج باللقب قبل ثلاث سنوات مسجلا 65 نقطة لكن رغبة "الزعيم" كانت أقوى.



وسجل عمر خربين ثلاثية بينما ساهم نواف العابد وكارلوس إدواردو بهدف واحد في الاحتفال وأحرز مارين توماسوف الهدف الوحيد للنصر عندما تعادل 1-1 في الشوط الأول.