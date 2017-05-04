عادل عزت: دوري الهلال من أقوى النسخ

الرياض - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:02 am

قدم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تهنئته للفريق الأول بنادي الهلال بمناسبة فوزه بلقب دوري جميل للمحترفين للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، مباركًا لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وأعضاء شرفه ولاعبيه ومنسوبيه وجماهيره عقب حصول الفريق على لقب الدوري، مبينًا أن نسخة الدوري هذا الموسم شهدت تنافسًا كبيرًا بين أكثر من نادٍ وفق مستوى فني عالٍ.



وقال عادل عزت: "أمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرق السعودية محليًا وخارجيًا في تقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج الإيجابية، التي تعكس مدى تطور الكرة السعودية في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها الأندية من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ".



يشار إلى أن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد توّج مساء اليوم الخميس نادي الهلال بكأس دوري جميل للمحترفين والكؤوس المصغرة، وذلك عقب مباراة فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة 26 والأخيرة من دوري جميل.