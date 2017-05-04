فيفا يبارك للهلاليين بطولة الدوري السعودي

الرياض - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:11 am

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو هنأ فيه فريق الهلال بمناسبة تحقيق لقب دوري جميل لهذا الموسم، والذي توج فيه الهلال مساء اليوم بعد مباراته أمام النصر والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/1، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من الدوري السعودي.



يشار إلى أن الهلال حسم الدوري قبل جولتين من نهايته، بعد انتصاره على فريق الشباب في الجولة الـ24 بنتيجة 2/1.