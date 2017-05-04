حسين المقهوي يرفض تحية جروس

جدة - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:32 am

رفض لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي حسين المقهوي تحية كريستيان جروس مدرب الفريق الأهلاوي، بعد المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بين فريقي الأهلي والتعاون ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث قام المدرب بمد يده للاعب بعد نهاية المباراة، إلا أن اللاعب تجاهل المدرب ولم يرد التحية عليه، وشارك المقهوي في قائمة المباراة الأساسية، إلى أن السويسري أخرجه عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، في إشارة من اللاعب عدم رضاه على تبديله.