الأحياء المجاورة تتحول إلى مواقف سيارات

تغطية - احمد الخلف | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

تحول حي الخليج، وأجزاء من حي الجنادرية القريبة من ملعب الملك فهد الدولي شرق الرياض، إلى مواقف سيارات خلال مواجهة فريقي الهلال والنصر، في ختام الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد تتويج الهلال بلقب بطل المسابقة واضطرت الجماهير الغفيرة التي توافدت إلى الملعب منذ وقت مبكر بعد ظهر أمس، إلى إيقاف سياراتها بعيداً عن الملعب لتجنب الازدحام الشديد في الطرقات الفرعية المؤدية إليه، وأيضاً لسهولة الخروج بعد نهاية المباراة، وأغلقت دوريات المرور بشكل شبه تام بعض الطرقات المؤدية إلى الملعب، لتسهيل حركة السير على الطرقات الرئيسية وعدم تحول الشوارع إلى زحام خانق.

القفز من بين الحواجز

اضطر عدد من الجماهير إلى القفز من بين الحواجز الإسمنتية المحيطة بملعب الملك فهد الدولي الذي أقيمت عليه مواجهة فريقي الهلال والنصر، ولم تمنع هذه الحواجز والحفريات بعض الجماهير من تجاوز السياج والأسلاك الشائكة، والحواجز وسلك طريق مختصر من جهة البوابة رقم 5 للملعب، بدلاً من الالتفاف حول الملعب للوصول إلى البوابات الأخرى.



طوابير التذاكر

على الرغم من الأنباء التي وردت قبل المباراة أمس، عن نفاد التذاكر قبل المباراة، إلا أن البيع استمر في منافذ التذاكر في ملعب الملك فهد الدولي أمس، وازدحمت شبابيك التذاكر بالمئات من الجماهير في طوابير طويلة منذ وقت مبكر عصر أمس، أملاً منهم في الحصول على التذاكر قبل نفادها.



إرهاق وتعب

بعــد انتظار دام عـدة ساعات من قبل الجماهير التي توافدت على ملعب الملك فهد الدولي الذي احتضن مواجهة فريقي الهلال والنصر أمس، استغل عدد من الجماهير السجادات المفروشة أمام مدخل الدرجة الموحدة لأخذ قسط من الراحة، والاستلقاء قبل الدخول إلى الملعب، مفضلين ذلك بعد ضمانهم الدخول إلى الساحات الداخلية للملعب وتسليم تذاكرهم، لعلمهم بالمجهود الكبير الذي ينتظرهم خلال المباراة والتشجيع والاحتفال مع فريقهم خلال اللقاء وبعده.



باعة الشالات والأعلام

شـــهدت الســـاحات والطرقات المحيطة بملعب الملك فهد الدولــي الذي احتضن مواجهة فريقي الهلال والنصر، وجــود عدد كبير من باعة الأعلام والشالات، وكان جلهم من الأطفال وصغار السن، فضلاً عن بعض الباعة الذين افترشوا (بسطاتهم) في الساحات الداخلية للملعب.

المساعد الطبي

للموسم الخامس على التوالــي واصلــت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال أنشطتها وبرامجها، حيث تواجد أفراد البرنامج منذ وقت مبكر في ملعب الملك فهد الدولي لمساعدة الجماهير الذين يعانون من صعوبات صحية وفي حال وجود أي طارئ يستدعي مساندة رجال الهلال الأحمر، يذكر أن عدد أفراد البرنامج هو 120 شخصاً مدربون على الإسعافات الأولية، وحاز البرنامج على عدة جوائز عالمية من اليونيسكو في إطار العمل الاجتماعي في الأندية.



برد على قلبك

مع ارتفــاع درجـــات الحرارة في الرياض، وقبل بداية مواجهة فريقي الهلال والنصر في ختام الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد تتويج الهلال بلقب بطل المسابقة، قام مجلس الجمهور الهلالي بتوزيع المياه الباردة على جماهير الفريقين، في فعالية "برد على قلبك". ووضــع أفـــراد المجلس استاندات ولوحات تعريفية للجماهير على الطاولات التي خصصت لتوزيع المياه.