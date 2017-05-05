اليوم.. قرعة العربية توجه الأنظار إلى القاهرة

القاهرة ـ عبد الرحمن مشبب السيد خطاب | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

برعاية الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تسحب اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 في مصر، بحضور عدد من رؤساء الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة، وذلك خلال الحفل الذي سيقام عند الساعة الـ 8.00 مساء (بتوقيت مصر) تحت سفح الأهرامات، وستنقل مراسم القرعة (مباشرة) عبر قناتي "أون تي في سبورت"، وقنوات أبوظبي الرياضية.



حضور دولي

وجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوات لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة، والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وعدد من نجوم كرة القدم العربية الذين سيشاركون في سحب القرعة.



البروفات النهائية

أنهت اللجنة المنظمة للبطولة، آخر الاستعدادات للحفل من خلال البروفات الأخيرة التي أجريت أمس تحت سفح الأهرامات، وسيشارك في البطولة: الأهلي والزمالك المصريان، والهلال والنصر السعوديان، والوحدة الإماراتي، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والفتح الرباطي المغربي، ونصر حسين داي الجزائري، والعهد اللبناني.



القاهرة والإسكندرية

ستقسم الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، بحيث يكون في كل مجموعة أربعة أندية، وستقام منافسات المجموعتين الأولى والثانية في القاهرة، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في الإسكندرية، وستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة، وأفضل ثاني في المجموعات للدور نصف النهائي، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.



عروض خاصة

رُصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولتي دوري أبطال آسيا وإفريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.500.000 دولار، وخصصت اللجنة المنظمة خمسة فنادق بسعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشاركة في البطولة، إضافة إلى ترتيبات واتفاقيات أولية مع عدة شركات للطيران والمواصلات، وحجز مبدئي لـ 20 ألف غرفة فندقية لتقديم عروض خاصة للجماهير الرياضية خلال فترة البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.



بطولة مختلفة

حرص الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على عودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية بطريقة مختلفة تنظيمياً وفنياً بعد اختيار الأندية المشاركة وفقاً لشروط معينة، لظهور البطولة بشكل مغاير عن البطولات الماضية.