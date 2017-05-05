اقتصار مسابقة كأس ولي العهد على المحترفين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعه الدوري السادس ظهر أمس الخميس، برئاسة عادل بن محمد عزت رئيس مجلس الإدارة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، في اجتماع استمر لأكثر من 3 ساعات.

وفي بداية الاجتماع رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أصدق التعازي والمواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز.

كما قدّم المجلس التعازي الصادقة لأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وقرر مجلس الإدارة.

وذلك اعتباراً من تاريخ 06ـ09ـ1438هـ الموافق 01ـ06ـ2017م. تسمية رؤساء وأعضاء اللجان.

كما قرر الإجتماع ما يلي:

ـ الرفع إلى الجمعية العمومية بطلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي ليشمل فصل رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين عن رابطة دوري المحترفين الممتاز.

ـ تم مناقشة النظام الأساسي المقترح المقدم من رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى د. عبدالله البرقان، وتم الاتفاق على أن يرسل لأعضاء مجلس الإدارة لإبداء الملاحظات.

ـ الموافقة على المقترح المقدم من أندية الاتفاق والمزاحمية المتضمن تعديل المادة (40) 1ـ أ من النظام الأساسي للاتحاد، والقاضي بإلغاء مسمى لجنة عمليات كرة القدم لتكون:

1ـ لجنة المسابقات.

2ـ لجنة الاحتراف.

ـ تكليف عضو مجلس الإدارة مريح المريح بوضع تصور مقترح لآلية التتويج لكافة المسابقات للموسم الرياضي المقبل، باستثناء ما يتعلق برابطة دوري المحترفين.

ـ درس المجلس الروزنامة للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018م وفوّض المجلس رئيس لجنة المسابقات والجهاز الفني للمنتخب الأول وبإشراف رئيس الاتحاد لدراسة ذلك.

ـ اعتماد إقامة مسابقة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل اعتباراً من دور الـ16 واقتصارها على أندية دوري المحترفين.

ـ الموافقة على المقترح المقدم من د. خالد المقرن برفع عدد المتوجين في النهائيات ليكون العدد (50) تقديراً لعطاءات اللاعبين والجهازين الإداري والفني.