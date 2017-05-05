الأخضر الشاب يختتم معسكر الرياض.. ويغادر إلى كوريا

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

اختتم المنتخب السعودي لدرجة الشباب معسكره الإعدادي، الذي أقامه في العاصمة الرياض، استعداداً للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً في كوريا الجنوبية، والتي ستنطلق منافساتها في العشرين من مايو الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر مرانهم أمس على الملعب الرديف بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية تحت إشراف المدرب سعد الشهري، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين بواسطة الكرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى كوريا الجنوبية اليوم، لاستكمال المعسكر الإعدادي هناك قبيل بدء البطولة، والذي يستمر حتى الـ18 من شهر مايو الجاري.