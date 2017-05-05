ذهب التضامن يبرق في عيون السعوديين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

وضـعـت المنـتـخـبـــات السعودية اللمسات النهائية من تحضيراتها للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تنطلـق الأسبوع المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي يشارك فيها أكثر من 4000 رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة إسلامية.

وفي اليومــين السابقــين، رصدت "الرياضيــــــــة" استعدادات 9 اتحادات رياضية من بين الاتحادات الـ 14 المشاركة في الدورة، واليوم نعرض استعدادات الاتحادات الخمسة الباقية.



اليد يكتفي بالدمام

اكتفى المنتخب السعـودي لكرة اليد بمعسكر داخلي في الدمام كإعداد للدورة بسبب جاهزيـــة اللاعبين، حيث لــم يختتم الموسم الداخلي الرياضي إلا نهاية الأسبوع الماضي كما أنه شارك في نهائيات كأس العالم في فرنسا وحقق خلالها المركز الـ19 في جدول الترتيب.

ويطمح اللاعبون لتحقيق إنجاز جديد خاصة أنه يلعب في المجموعة التي تضم الجزائر وباكستان وأذربيجان.



88 يوما

يعد المنتخب السعـــودي لرفع الأثقال أحد أبرز المرشحين لنيل الذهبخاصة وأنه يضم في صفوفه عددا من الرباعين المميزين.

واستعد أخضــر الأثقــال لمنافــسات الـــدورة على 3 مراحل، بدأها بمعسكر داخلي في مدينة الدمام لمدة 38 يوما، تلاها معسكر خــارجي في البحرين لمدة 12 يوما، قبل أن ينتقل لمعسكره الأخير في أوزباكستان .



6 معسكرات

أنهى المنتخب السعــودي للجودو استعداداته الأخيره للدورة الإسلامية وذلك عقب ختام معسكره الخـارجي في مدينة مرسيليا الفرنسيـــة، وشارك على هامشه في بطولة مرسيليا الدولية التي حقق خلالها ميداليتين في وزن تحت 66 كجم، وأقام أخضر الجودو 6 معسكرات داخلية وخارجية تحضيراً للمشاركة في الدورة .



أخضر الماء

يواصل المنتخب السعودي لكرة الماء تدريباته اليومية على فترتين (صباحية ومسائية) في معسكره الخارجي المقام حاليا في العاصمة المصرية «القاهرة» استعداداً لخوض غمار مسابقـــة كرة الماء في الدورة التي تنطلق في الثالث عشر من مايو الجاري.

وسبق معسكر «القاهرة» معسكر داخلي في مدينة جدة استمر ثلاثة أسابيع.



الحضور الأول

يشارك المنتخب السعودي للمصارعــة للمــرة الأولى في الدورة الإسلامية والتي يهدف من خلالها مسؤولو الاتحاد إلى استفادة اللاعبين من المشاركة في ظل وجــود لاعبين أبطال آسيويين وأفارقة خاصة وأن أغلب لاعبيه صغار في السن وسيشاركون رسمياً لأول مرة.

واستعد أخضر المصارعــة من خلال معسكر داخلي إضافة لمعسكر في إسبانيا ومشاركة في بطولة دوليــة وديـــة حقق من خلالها المصارعون السعوديون 10 ميداليات.