2000 لاعب و700 مباراة في أول مهرجان للبراعم

جدة ـ ماجد هود | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

أطلقت إدارة تطوير كرة القدم واللجنة الفنيــة في الاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الأولى مهرجان stc للبراعم بالتعاون مع شركة الاتصالات السعوديـــة STC وذلك في مدينة الملك عبداللـه بن عبد العزيز الرياضية في محافظة جدة وتستمر حتى السابع من شهر مايو الجاري.

ويعد المهرجـــــان أكبر مهرجان لفئة البراعم في السعودية حيث يشارك في مراحله أكثر من 2000 لاعب ويصل إجمالي مبارياته إلى 700 مباراة، وتنطلق المباريات من الساعة الرابعة مساء حتى العاشرة مساء، وتـم تجهيز الموقع بكافة الفعاليات الترفيهية للحضور.

وتم اختيــار اللاعبيـــن الصغار من أندية وأكاديميات مختلفة كجزء من الخطـــة الرئيسية لتطوير كرة القــدم في السعودية.

وتسعــى إدارة تطويـــر كرة القدم إلى تنظيم عدد من الفعاليات على هامـش المهرجان، منها عقد مؤتمرات ونــدوات لأكـثـــر من 200 مدرب وطني وذلك بعد دعوة مدربي ناديي ريال مدريــد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليــزي لفـئة البراعــم بالحضور وتقديم خبراتهم الفنية للمدربين الوطنيين.