“جدة لذوي الاحتياجات” يضم أربعة أعضاء

جدة ـ علي العمري | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

عــــقد نــادي جدة لـذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس الخميس الجمعية العمومية بمكتب الهيئة العامة للرياضة والشباب في جدة.

وقدم الدكتور راشد بن زومة رئيس مجلس إدارة النادي في كلمته الافتتاحية للجمعية الشكـر لأحمد روزي مدير مكتب الهيئـة في جـدة وسعيد الغامدي نائب مديـر المكتب ومحمد البلوشي رئيس قسـم شؤون الأندية بالمكتب وعبداللـه المالكي مندوب الهيئة للجمعيات العمومية على حضورهم ودعمهم اللامحدود للنادي خلال الفترة السابقة.

كما رحب بأعـضــاء مجلس إدارته الحاليين وشكرهم على جهودهم خلال الفترة السابقة والأعضاء المنضمين للنادي في الجمعية.

وتم خلال الجمعية المصادقة على ميزانية النادي واستعراض منجزاته خلال الأعوام السابقة، حيث أوضــح أحمـــد روزي أن الاجتماع يعتبر ليلة استثنائيـة وأن ما حققه النادي يعتبر إنجازات استثنائية يقف خلفهـــــا أناس مخلصون وتخطيط احترافي.

بعد ذلك جرى تصويت على إضافة أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم سفر محمد الحقباني من ذوي الاختياحـــات الخاصة ومحمد منصور الحازمي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعبداللـه علي الغامدي وعبدالله سعيد المالكي وتم بالإجماع الموافــقة على انصمامهم للمجلس.