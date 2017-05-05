“تميم الداري” بطلاً لمدارس مكة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Friday, 05 May 2017 - 00:00 am

احتضنت صالة الدكتور عبده يماني بنادي الوحدة الحفل الختامي لأنشطة مدارس تعليم الكبار (الليلي) بمكة المكرمة بحضور الدكتور طلال الحربي مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين نيابة عن مدير التعليم.

وأحرزت تميم الداري درع بطولة كرة القدم بعد فوزها في المباراة النهائية على مدرسة شعاع المعرفة الأهلية الثانوية 3ـ2، وحصل اللاعب محمد النجمي على جائزة أفضل لاعب والهداف، بينما ذهبت جائزة أفضل مدرب لأحمد هوساوي مدرب مدرسة اليرموك، وجائرة الفريق المثالي لمدرسة اليرموك. وبعد انتهاء المباراة النهائية قام عبد الفتاح الهوساوي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة بتكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في وجود باسم منفل مدير عام النادي.