رئيس الفيصلي يستقيل

المجمعة - عماش الثبيتي | Friday, 05 May 2017 - 13:21 pm

علمت "الرياضية" من مصادر خاصة، بأن فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي سيتقدم رسمياً لمكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة خلال اليومين المقبلين لتقديم استقالته من رئاسة النادي رسمياً.



وأكدت ذات المصادر بأن المدلج وحفاظاً على صفاء أجواء النادي قبل مواجهته الهامة في الدور نصف النهائي من كأس الملك والتي ستجمعه بالأهلي، قد أجل تقديم الاستقالة إلى ما بعد مواجهة الأهلي مباشرةً، مرجعاً المدلج استقالته تلك إلى إعطاء الفرصة لأبناء حرمة في خدمة ناديها والذي عمل فيه المدلج طوال أكثر من خمس فترات رئاسية متتالية.