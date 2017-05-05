خماسية الهلال.. تدخل التاريخ.. وتجرح النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 14:38 pm

سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات "الديربي" أمام النصر، بفوزه بخمسة أهداف لهدف، في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، والتي جمعت الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

ولم يكن أكثر المتفائلين في نادي الهلال ينتظر تحقيق النتيجة الأكبر في المباراة التي سبق انطلاقتها حسم الفريق الهلالي لقب الدوري قبل نهايته بجولتين.

وكانت أكبر نتيجة سجلت بين الفريقين في مواجهات الدوري على مدى أربعين عاماً، هي تسجيل الفريق الهلالي أربعة أهداف لهدف في موسم 1993.

كما أن أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات سجلت بفوز الهلال بخمسة أهداف لثلاثة في بطولة كأس الملك للأبطال.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، وفي عز اشتعال أفراحهم والتي انطلقت قبل بداية المواجهة، إلا أنهم أرادوا أن يكون التتويج ذا بصمة تاريخة، وهو ما حدث بالنتيجة الكبيرة التي تحققت أمس في ملعب الدرة.

في حين حاول وسعى لاعبو الفريق النصراوي لإفساد فرحة الهلال، بتحقيق الفوز في يوم تتويجهم، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، إلا أن الظروف لم تخدم مدرب الفريق الفرنسي كارتيرون، وكذلك اللاعبون، حيث شارك الفريق النصراوي بلاعبين معظمهم لم يشارك في هذا الموسم، ولم يكن الرباعي الأجنبي فرصة لمساعدة لاعبي الفريق في النجاة من الخسارة التاريخية الخماسية التي سجلها الهلاليون.

الهلال كسب أرقاماً كثيرة في يوم احتفاله باللقب، وضرب عصافير كثيرة في وداعية النسخة الأربعين من الدوري السعودي.