ما أجمل التتويج بعد التعب

الرياض - الرياضية | Friday, 05 May 2017 - 14:44 pm

بارك محمد الشلهوب، لاعب وسط الفريق الكروي الأول في نادي الهلال لجميع الهلاليين بمناسبة التتويج بلقب دوري المحترفين للموسم الجاري، مؤكداً أن هذا اللقب جاء تتويجاً لجهد موسم كامل، بذلوا خلاله الكثير من الجهد والعمل الشاق الذي توج بهذه البطولة.

وقال: "أشكر جميع الجماهير الهلالية التي آزرتنا وساندتنا طوال الموسم، كما نهدي هذا اللقب للأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، الذي غاب عنا في هذا اللقاء لظروف وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز، ونتقدم له بخالص العزاء".