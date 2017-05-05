كونتي: أريد أن أكون البطل في نهاية الموسم

الرياضية - رويترز | Friday, 05 May 2017 - 17:27 pm

يشعر أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بالرضا عن موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ستامفورد بريدج ويرغب في إنهائه بصورة "رائعة" من خلال التتويج باللقب.



ويتصدر تشيلسي الترتيب حالياً بفارق أربع نقاط أمام توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات على النهاية وسيواجه أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 27 مايو أيضاً.



وأبلغ كونتي محطة سكاي سبورتس: "في هذه المرحلة من الموسم من الصعب تدارك الأخطاء، من المهم أن نضع ذلك نصب أعيننا، وأن نحافظ على تركيزنا".



وقال: "إنها المرة الأولى التي أدرب فيها خارج بلدي، وأنا راض عن تأثيري في هذه المسابقة".



وأضاف: "ولكنني أريد أن أكون البطل في نهاية المسابقة مع النادي والجماهير، هذا أمر مهم للغاية ليكون موسماً رائعاً".



ويستضيف تشيلسي منافسه ميدلسبره صاحب المركز 19 يوم الإثنين المقبل قبل أن يحل ضيفاً على وست روميتش البيون ثامن الترتيب في 12 من الشهر الجاري.