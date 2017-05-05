مرتضى منصور: لن نبيع عقد "كهربا" بأقل من 15 مليون دولار

القاهرة - الألمانية | Friday, 05 May 2017 - 17:47 pm

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، تلقي النادي عدة عروض احترافية لمحمود عبد المنعم (كهربا) صانع ألعاب الفريق، والذي انتهت إعارته لنادي الاتحاد.



وكشف رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن وجود عرضي احتراف لكهربا، أحدهما إماراتي والآخر سعودي، رافضاً الكشف عن أصحاب العرضين في الوقت الحالي حتى الاستقرار على وجهة اللاعب المقبلة.



وعاد كهربا لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته لموسم واحد قضاه في صفوف الاتحاد.



ووضع مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار نظير إعارة كهربا لموسم واحد، أو 15 مليون دولار نظير البيع النهائي، وذلك بالنسبة لأي ناد.